В Воркуте пройдет вечер танцевальной музыки "МОRОШКА OPEN AIR"

15 июля в Воркуте пройдет танцевальная уличная вечеринка под названием МОRОШКА OPEN AIR. Мероприятие, организатором которого выступает мэрия Воркуты, будет базироваться на площади Центральная, перекрывать движение автотранспорта не планируется.

По словам организаторов, основными хэдлайнерами вечера станут диджеи всех воркутинских радиостанций, которые отыграют тематические сеты танцевальной музыки, проведут конкурсы. На самой площади будет смонтирована муниципальная сцена 6 х 8 метра, звуковое оборудование.

В программу МОRОШКА OPEN AIR также вошла выставка мототехники, большую часть из которой представят члены байк-клуба "Полярные волки" (13 июля клуб отпразднует 15-летний юбилей). Один час будет посвящен любителям экстремальных видов спорта – в том числе скейтбордистам и трейсерам, которые проведут показательное шоу. Рядом развернется торговая ярмарка, гвоздем которой мэрия планирует сделать "блошиный рынок".

При благоприятной погоде танцевальный марафон начнется в 14 часов и закончится ближе к 21 часу вечера. Все это время в центре города будет нести дежурство полиция. На территории будут установлены биотуалеты, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Если данный формат окажется востребованным и успешным, – говорит советник мэра Воркуты Александр Литвинов, – мы продолжим в следующие две субботы – 22 и 29 июля. На эти даты планируется проведение т.н. битвы диджеев, которые уже заявляются для участия".