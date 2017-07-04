ЕГЭ-2017 в Республике Коми завершен

Завершилась сдача ЕГЭ в текущем году.

Как сообщает Минобраз Коми, экзаменационная кампания 2017 года на территории республики прошла на высоком организационном уровне, в штатном режиме, без сбоев. Контроль хода проведения экзаменов обеспечивали представители Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, общественные наблюдатели в пунктах проведения экзаменов и онлайн наблюдатели Республиканского ситуационно-информационного центра.

По словам заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Якимовой, итоги ЕГЭ показывают, что доля участников, которые не смогли набрать минимальное количество баллов, по сравнению с прошлым годом существенно сократилась по абсолютному большинству предметов.

"Увеличилось число выпускников-высокобалльников, получивших тестовые баллы в диапазоне от 81 до 100 баллов. Общее количество стобалльников составило 26 человек. Высший балл выпускники получили по русскому языку (12 человек), информатике (4), химии (3), истории (3), физике (2), обществознанию (2), литературе (1)", - рассказала Н.Якимова.

Выпускник лицея при СГУ, получивший 100 баллов по двум предметам, Вячеслав Вереитин, заявил: "Пройдя через все экзамены и получив сто баллов по физике и информатике, могу с уверенностью сказать, что ЕГЭ – это несложно. Не бойтесь ЕГЭ. Это не страшно. ЕГЭ – это лишь один из этапов жизни, который каждый школьник способен пройти с успехом".

В Минобразе также рассказали, что шесть участников, трое из которых – выпускники прошлых лет, допустили нарушения (наличие мобильных телефонов, шпаргалок), за что были удалены с экзаменов без права пересдачи в текущем году.

Выпускники смогут узнать результаты экзаменов в своих школах, через личные кабинеты на портале ЕГЭ – ege.edu.ru и на сайте Республиканского информационного центра оценки качества образования (РИЦОКО).