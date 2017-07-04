За купленный в Санкт-Петербурге гашиш в колонию отправятся парень и девушка из Усть-Вымского района

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих жителей города Микуня. 25-летние парень и девушка признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических веществ в крупном размере). Государственное обвинение поддержано заместителем прокурора Усть-Вымского района.

Судом установлено, что в декабре 2016 года житель Микуня договорился со своей знакомой, студенткой одного из вузов Санкт-Петербурга, о покупке наркотиков и перевозке их в Республику Коми. Молодой человек перевел приятельнице на банковскую карту деньги, а она приобрела 55 граммов гашиша, 4 грамма психотропного вещества и хранила их в общежитии до самого отъезда домой. На станции Микунь 27 декабря 2016 года при досмотре у девушки сотрудники УФСБ России по Республике Коми обнаружили наркотики и психотропное вещество.

Вину в инкриминируемом деянии молодые люди признали в полном объеме, активно сотрудничали со следствием. Суд назначил девушке наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 15 тыс. рублей, а ее сообщнику – 3 года лишения свободы в ИК общего режима и штрафом в размере 20 тыс. рублей. Молодые люди взяты под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделением УФСБ России по Республике Коми.