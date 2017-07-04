Жительница Ижмы предстанет перед судом за ложный донос о своем собственном похищении

4 июля 2017 года, 9:35 | Ижемский
Фото Антона Пархачева

Прокурор Ижемского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Органом предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По версии следствия, 2 мая 2017 года девушка поспорила со своей родственницей относительно качества и оперативности работы правоохранительных органов района. Чтобы доказать свою точку зрения она со своего мобильного телефона позвонила по единому номеру "112" и, представившись вымышленным именем, сообщила оператору о том, что ее якобы похитил неизвестный мужчина. Оператор службы "112" переадресовала ее звонок оперативному дежурному ОМВД России по Ижемскому району. Ему девушка рассказала историю о том, что незнакомый мужчина похитил ее от торгового центра "Ярмарка" в Ухте, вывез в неустановленное место и удерживает в связанном состоянии.

Сообщение об этом было зарегистрировано в полиции Ижемского района и незамедлительно направлено в ОМВД России по Ухте. В ходе проверки правоохранительные органы установили вымышленный характер похищения. В отношении девушки возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Вину в содеянном она признала в полном объеме.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ижемский районный суд. Расследование по делу осуществлено Ижемским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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