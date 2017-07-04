В Удорском районе впервые выпустили 200 тысяч мальков щуки в реку Ирву

(приток Мезени). На отгрузке молоди присутствовали врио начальника Коми филиала ФГБУ "Главрыбвод" Владимир Мальцев и глава администрации Удорского района Николай Жилин.

Мальков доставили на автотранспорте до села Глотово, дальше молодь везли по Ирве на лодке. Выпустили мальков в реку возле деревни Кривушево, где находится рыбопромысловый участок кооператива "АгроУдора". Зарыбление состоялось в рамках реализации проекта Фонда "Модельная река Мезень".

Этому событию предшествовала большая работа. Первым делом была получена рекомендация Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича(г. Мурманск). Затем по рекомендации института оформили разрешение на выпуск молоди щуки в реку Мезень в пределах Удорского района. Молодь рыбы вырастили на экспериментальной установке Коми филиала ФГБУ "Главрыбвод".

"Благодаря слаженной работе специалистов Коми филиала удалось получить необходимое количество молоди, добиться их инкубации, своевременно доставить и выпустить мальков в реку Ирва. Следует отметить, что щука не самый популярный объект искусственного воспроизводства. Наиболее часто производят выпуск хариуса, сига и других ценных видов рыб. Мы решили остановиться на щуке. Это связано с тем, что щука в Ирвинской системе озер располагает большой кормовой базой. В основном, это плотва и окунь, которые набирают большую численность в связи с прогрессирующим зарастанием Ирвинских озер водной растительностью. Мы рассчитываем, что щука будет регулировать численность малоценных видов рыб. При этом щука пользуется спросом у местного населения и стала уже своеобразным брендом реки Ирва", – рассказывает координатор проекта "Модельная река Мезень" Николай Шилов.

В дальнейшем планируется расширить список видов, рекомендованных к выпуску в реку Мезень. Например, намечается пополнить популяцию сига.

Ирвинские озера представляют собой единую сеть, связанные рекой Ирвой. Поэтому следующим этапом в реализации проекта "Модельная река Мезень" станет очистка озер от водной растительности силами бригад кооператива "АгроУдора". В ходе мелиоративных работ предстоит извлечь "зеленку" на берег и утилизировать компостированием. Пробные работы запланировано начать уже в конце этого месяца, сообщает Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга".