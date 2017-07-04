Пожары в Коми за сутки: в Печоре горел подъезд жилого дома, в Ухте огонь уничтожил частный балок

В Коми за сутки произошло два пожара. В Печоре горел подъезд многоквартирного жилого дома, в Ухте - частный балок. Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по республике.

В 23:48 3 июля в Печоре по улице Печорский проспект загорелся подъезд. Пожарные подразделения прибыли на место через семь минут.

В тушении принимали участие три единицы техники и семь человек личного состава пожарной охраны. Пожар удалось полностью ликвидировать в 00:25 минут на площади четыре "квадрата". Огонь повредил стены, потолок и пол подъезда.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В 23:37 в Ухте, в садоводческом товарищеском обществе "Прогресс", по улице Лесной, вчера загорелся частный балок. Огнеборцы были на месте уже через семь минут.

В тушении принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Пожар полностью ликвидирован в 3:23 на площади 30 кв. м. Строение сгорело полностью.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Погибших и пострадавших в инцидентах нет. Точные причины пожаров выясняются.