В Ухте под колеса "Лады Гранта" попал 22-летний велосипедист

4 июля 2017 года, 10:30 | Ухта
Фото ГИБДД

Вчера в Ухте в дорожно-транспортном происшествии пострадал 22-летний велосипедист.

Как сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции, 3 июля в 21:20 водитель 1980-го года рождения, управляя автомашиной "Лада Гранта", двигался по проспекту Ленина.

Поворачивая налево, на улице 40 лет Коми, он сбил велосипедиста, переезжавшего проезжую часть вдоль тротуара. У пострадавшего - рваная рана уха, ушибленная рана колена, ссадины предплечья и плеча. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Водитель "Лады" к административной ответственности в течении года привлекался восемь раз. Стаж вождения - с 2011 года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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