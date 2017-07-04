Киберпреступников из Коми ждет колония

Приговором Октябрьского районного суда Архангельска уроженцы Республики Коми 28-летний Антон Лямин и 27-летний Александр Фазилов были осуждены за мошенничество в сфере компьютерной информации. Суд состоялся в последний день января, 3 июля его решение вступило в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Апелляционные жалобы осужденных о суровости назначенного наказания были оставлены без удовлетворения, а приговор суда неизменным.

По совокупности преступлений Лямину назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, Фазилову – 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что неработающие жители посёлка Жешарт в октябре 2013-го приобрели "вирус" - компьютерную программу, которая обманным путем устанавливалась на мобильные телефоны граждан посредством смс рассылки. Программа позволяла осуществлять доступ, уничтожение и копирование информации пользоввателя о банковских картах, в том числе переводить с них денежные средства на счета и электронные кошельки подсудимых.

С помощью этой программы в период с мая по сентябрь 2014 года предприимчивые мошенникам удалось похитить сумму в 605 753,88 рублей с банковских карт 36 граждан. Помимо этого следствие также выявило попытки перевести с карт семерых потенциальных жертв еще 122 250 рублей.

С осужденных в пользу потерпевших по делу взыскана компенсация причиненного преступлениями материального ущерба.