Киберпреступников из Коми ждет колония

4 июля 2017 года, 8:48 | Усть-Вымский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Приговором Октябрьского районного суда Архангельска уроженцы Республики Коми 28-летний Антон Лямин и 27-летний Александр Фазилов были осуждены за мошенничество в сфере компьютерной информации. Суд состоялся в последний день января, 3 июля его решение вступило в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Апелляционные жалобы осужденных о суровости назначенного наказания были оставлены без удовлетворения, а приговор суда неизменным.

По совокупности преступлений Лямину назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, Фазилову – 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что неработающие жители посёлка Жешарт в октябре 2013-го приобрели "вирус" - компьютерную программу, которая обманным путем устанавливалась на мобильные телефоны граждан посредством смс рассылки. Программа позволяла осуществлять доступ, уничтожение и копирование информации пользоввателя о банковских картах, в том числе переводить с них денежные средства на счета и электронные кошельки подсудимых.

С помощью этой программы в период с мая по сентябрь 2014 года предприимчивые мошенникам удалось похитить сумму в 605 753,88 рублей с банковских карт 36 граждан. Помимо этого следствие также выявило попытки перевести с карт семерых потенциальных жертв еще 122 250 рублей.

С осужденных в пользу потерпевших по делу взыскана компенсация причиненного преступлениями материального ущерба.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: телефон, суд, смс, мошенничество, жешарт, деньги
  Рубрика: Общество
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