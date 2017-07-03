В России изменились правила перевозки детей

3 июля 2017 года, 22:22 |
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Детей до 7 лет нельзя будет оставлять в машине без присмотра взрослых. Постановление правительства о новых правилах, касающихся детей в автомобилях, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет "Российская газета".

"Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Новые изменения в ПДД будут способствовать предотвращению случаев, когда детей оставляли в опасности, связанной с перегреванием, переохлаждением, испугом и т.п., поясняли ранее в МВД РФ.

Также изменились и правила перевозки детей: теперь водители при езде с ребенком до семи лет обязаны использовать специальные автокресла. Ранее правила фактически позволяли автомобилистам использовать в качестве удерживающих устройств иные устройства, позволяющие пристегнуть ребенка. Это могли быть адаптеры ремня безопасности и так называемые бустеры. Однако эксперты уже не раз предупреждали о том, что должный уровень безопасности они не позволяют обеспечивать (что было доказано при помощи краш-тестов).

Дети в возрасте от семи до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности. На переднем же сиденье использовать кресло необходимо в любом случае.

Другой пункт правил запрещает перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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