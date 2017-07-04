Регистрация на портале госуслуг в Коми стала еще доступнее

4 июля 2017 года, 7:58 |

ГАУ РК "Центр информационных технологий" организует регистрацию на портале госуслуг с возможностью выезда в учреждения по Республики Коми.

Напомним, портал gosuslugi.ru предназначен для получения государственных услуг в электронной форме, что экономит время, делает контакты с чиновниками более комфортными и позволяет оплачивать госпошлину со скидкой.

В Республике Коми на сегодня в электронной форме востребованы такие госуслуги, как получение и замена российского и заграничного паспортов, регистрация и расторжение брака, регистрация рождения, получение охотничьего билета, оплата штрафов ГИБДД, проверка и оплата долгов по налогам, исполнительным производствам, постановка и снятие с учета транспортных средств и пр.

Для экономии самого драгоценного ресурса – времени – ГАУ РК "ЦИТ" предоставляет возможность выездной регистрации на портале, а для тех, у кого уже заведена учетная запись – прохождения процедуры ее подтверждения.

Все желающие могут оставить заявку по телефону в Сыктывкаре: 8 (8212) 301-200 доб. 1097 или по электронной почте: y.m.nikitina@cit.rkomi.ru.

Комиинформ
  Ключевые слова: госуслуги
  Рубрика: Общество
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