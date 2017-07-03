Педагог из Сосногорска Маина Колесникова поддержала инициативу главы Коми по обучению школьников основам предпринимательства

Руководитель региона Сергей Гапликов и уважаемая в городе учитель-методист с 45-летним стажем, отличник народного просвещения Маина Колесникова обсудили концепцию современного образования в ходе рабочего визита главы республики в Сосногорск.

Вспоминая опыт советского школьного образования Маина Колесникова предложила вернуть практику трудового воспитания детей.

"Труд воспитывает человека, его нравственность. А ведь нравственность – это норма поведения человека в обществе. Значит он будет заинтересован не только жить для себя, но и для общества, - отметила Маина Колесникова. – При этом систему трудового воспитания необходимо построить таким образом, чтобы у ребят был стимул и интерес к занятию трудом и общественно-полезным делом".

Сергей Гапликов поблагодарил Маину Колесникову за неравнодушный подход к вопросам воспитания молодежи и поинтересовался ее мнением насчет включения в школьное расписание нового предмета – "Основы предпринимательства".

"Мне очень важно знать Ваше мнение, Маина Ивановна, как очень опытного и авторитетного педагога. Сейчас мы с правительством республики рассматриваем возможность внедрения в школьную программу образовательных компонентов, которые крайне востребованы сегодня и актуальны. Через призму такого предмета как "Основы предпринимательства" мы хотели бы научить ребят самостоятельности, умению ставить цели в жизни и добиваться их", - обратился Сергей Гапликов.

Маина Колесникова инициативу поддержала: "Я считаю, что вести такой предмет в школах необходимо. Если ребенок будет трудиться, заниматься, он будет искусен и добьется очень многого в этой жизни".

Напомним, ранее инициативу главы Коми в интервью ИА "Комиинформ" одобрил победитель сыктывкарского конкурса "Учитель года" Артём Зайнапов.