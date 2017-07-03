Участники "Крохаля" узнают, чем отличается патриотизм от лжепатриотизма

4 июля эксперт республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" Антон Мельников расскажет слушателям о понятиях патриотизма и малой родины, важности их грамотного понимания и способах использования в современных медиа. Лекция пройдет на площадке "Молодежные медиа", ее слушателями станут молодые журналисты, пресс-секретари и специалисты по PR из районов Коми.

Антон Мельников — писатель, кандидат психологических наук, мастер спорта по автоспорту, с 2002 по 2012 преподавал в академии Госслужбы при Президенте РФ, а также в Российском государственном социальном университете и Институте международного права и экономики им А.С. Грибоедова. В сферу его научных интересов входят PR, GR и журналистика. С участниками форума на площадке "Молодежные медиа" Антон Мельников поделится своим пониманием таких явлений, как патриотизм и малая родина, расскажет об их тесной взаимосвязи и важности грамотного толкования для общего благополучия государства.

"Патриотизм – это вопрос выживания и существования государства. А учитывая, что мы встретимся с молодежными лидерами, которые в свою очередь общаются с активной молодежью, понимание проблемы патриотического воспитания молодежи особенно важно. То, что на текущий момент считается патриотизмом – многовариантно и часто противоречиво, я постараюсь на простых примерах объяснить само понятие и его историю. Я также расскажу и расшифрую то, что можно назвать лжепатриотизмом, объясню на примерах особенности патриотизма в России и последствия неверного толкования этого понятия", — рассказал о содержании своего выступления Антон Мельников.

По его мнению, информация – это современное оружие, именно поэтому четкое понимание того, что такое патриотизм и какую роль в формировании личности играет такое явление, как малая родина, крайне важно для журналистов, пресс-секретарей и специалистов по PR.

"По моему глубоком убеждению, малая родина – это то место, где человек родился, вырос, живет, это его окружение. И в этом контексте даже субботник в ближайшем парке гораздо более полезен с точки зрения патриотизма, чем рассуждения о том, что большая и малая родина должны вызывать любовь и поклонение. Не должны, и уж тем более это не может стать политической разменной монетой. Патриотизм – это то чувство, которое формируется в детстве и потом становится частью мировоззрения", — уверен эксперт.

Встреча эксперта Антона Мельников и участников форума состоится 4 июля на площадке "Молодежные медиа" форума "Инноватика: Крохаль 2017".

Напомним, в эти дни проходит республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017". Седьмая по счету "Инноватика" посвящена Году экологии в России.

В рамках форума работают восемь образовательных программ: "Молодежные медиа", "Ты – предприниматель", "Технопарк", "Волонтерство", "Патриотизм", "Творчество", "Молодежное самоуправление", "Кадры государственной молодежной политики". Также пройдет конкурс молодежных идей "Конвейер проектов". Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 50 000 рублей.