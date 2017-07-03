Сыктывкарка Татьяна Александрова стала победителем окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений "Я гражданин России"
Сыктывкарка Татьяна Александрова стала победителем окружного этапа Всероссийского конкурса сочинений "Я гражданин России"
Дипломы победителям вручили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов и председатель Комитета по образованию, председатель оргкомитета конкурса Жанна Воробьева.
Напомним, с 22 по 31 мая 2017 года учащиеся 7-11 классов города Сыктывкара принимали участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса сочинений "Я гражданин России".
В конкурсном сочинении Татьяна размышляла о том, как важно сохранять историческую память, знать славные страницы прошлого, традиции и как страшно слепо присоединяться к негативным оценкам всего происходящего в России. Любовь к родине, по мнению Татьяны, не возникает на пустом месте, её нужно терпеливо взращивать самому человеку, помня о том, чем ты обязан своему роду, семье, всем, кто тебя окружает.
Все участники конкурса в сочинениях выразили надежду на то, что, будучи взрослыми, состоявшимися в профессии, они смогут быть полезными и городу Сыктывкару, и Республике Коми, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации организаторов, целью конкурса является содействие возрождению традиций написания сочинения и воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России.
Татьяна побывала не только на церемонии награждения победителей, но и была приглашена на Всероссийский бал выпускников "Алые паруса".
***Инициатором проведения Всероссийского конкурса стал аппарат президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В Республике Коми конкурс был организован Министерством образования, науки и молодежной политики, проведен – ГОУДПО "Коми республиканский институт развития образования".
Победителями республиканского этапа конкурса наряду с Татьяной Александровой стали Мотин Александр, Буланова Марианна, Плоскова Екатерина, Евсеева Наталия, Селиверстова Мария, Бондаренко Екатерина, учащиеся школ № 12, 25,16 ,35, Технологического лицея, Женской гимназии, Гимназии имени А.С.Пушкина.
Татьяна награждена серебряной медаль "За особые успехи в учении" Республики Коми, активно занимается спортом, является кандидатом в мастера спорта по плаванию.
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