Мэрия Сыктывкара объявила конкурс на аренду памятника архитектуры

3 июля 2017 года, 17:47 | Сыктывкар

Мэрия Сыктывкара объявила аукцион на право пятилетней аренды помещений по ул. Бабушкина, 11

Конкурсные процедуры состоятся 20 июля в 10 часов в администрации МО ГО "Сыктывкар". Заявки утвержденной формы на участие в аукционе принимаются по 19 июля. Начальная цена 219 631, 50 рублей в месяц.

Предлагается арендовать муниципальное имущество площадью 542,3 квадратных метров на втором этаже здания в центре города.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, и предоставившее согласно аукционной документации.

Документация об аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru. Дополнительно претендентам предоставляется возможность бесплатно по письменному заявлению получить комплект документации об аукционе.

По всем вопросам пресс-служба мэрии просит обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, каб.526, контактный телефон: (8212)243532.

Комиинформ
  Ключевые слова: аренда
  Рубрика: Общество
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