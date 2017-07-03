Мэрия Сыктывкара объявила конкурс на аренду памятника архитектуры

Мэрия Сыктывкара объявила аукцион на право пятилетней аренды помещений по ул. Бабушкина, 11

Конкурсные процедуры состоятся 20 июля в 10 часов в администрации МО ГО "Сыктывкар". Заявки утвержденной формы на участие в аукционе принимаются по 19 июля. Начальная цена 219 631, 50 рублей в месяц.

Предлагается арендовать муниципальное имущество площадью 542,3 квадратных метров на втором этаже здания в центре города.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, и предоставившее согласно аукционной документации.

Документация об аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru. Дополнительно претендентам предоставляется возможность бесплатно по письменному заявлению получить комплект документации об аукционе.

По всем вопросам пресс-служба мэрии просит обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, каб.526, контактный телефон: (8212)243532.