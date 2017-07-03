Под Ухтой стартовал молодежный форум "Инноватика: Крохаль 2017"

180 участников до 30 лет со всех городов и районов Коми встретились на образовательных площадках седьмого республиканского молодежного форума "Инноватика: Крохаль 2017". В течение недели будут работать восемь направлений: "Ты – предприниматель", "Кадры государственной молодежной политики", "Молодежные медиа", "Волонтерство", "Молодежное самоуправление", "Технопарк", "Патриотизм" и "Творчество". В программе форума тренинги, практические занятия, мастер-классы, лекции и встречи "без галстуков".

По словам директора Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергея Жеребцова, кураторы площадок и эксперты должны будут за несколько дней перевернуть сознание участников "Инноватики" и отпустить домой совершенно по-новому мыслящих людей.

"Нам важно, чтобы с "Инноватики" люди уехали с новыми мыслями, с новым пониманием привычных ситуаций, чтобы на основании знаний, полученных на форуме, они могли создавать актуальные социальные молодежные проекты. По сути, мы – Министерство образования республики и Центр поддержки молодежных инициатив, хотим выявить новых лидеров, и дать им знания, которые позволят им аккумулировать вокруг себя молодежь в муниципалитетах", - обозначил сверхзадачи форума его директор Сергей Жеребцов.

На своей площадке "Кадры государственной молодежной политики" он рассчитывает встретиться с активистами молодежных движений и специалистами районных администраций, которые в своих муниципалитетах занимаются реализацией молодежной политики.

"Наша задача – обменяться со всеми мнениями, услышать актуальное положение молодежной политики в муниципалитетах, совместно обсудить проблемы молодежи, выработать возможные пути решения и обсудить с представителями районов формирование государственной программы "Молодежь Республики Коми" на 2017 – 2020", - рассказал С. Жеребцов.

Не менее важные задачи ставит перед собой программный директор форума и куратор площадки "Волонтерство" Ольга Бабюк. Эта секции соберет участников, развивающих добровольчество в Коми.

"Большинство экспертов, которые будут выступать на площадке "Волонтерство" – либо такие же участники форума, либо люди, за последние год – два достигшие хороших результатов в развитии добровольчества в республике. Мы постараемся в рамках смены поработать по основным направлениям волонтерской деятельности – экологическое волонтерство, культурное, развитие образовательной площадки для волонтеров и позиционирование добровольческой деятельности в соцсетях", - обозначила направления работы Ольга Бабюк.

Впервые на форуме "Инноватика: Крохаль 2017" заработает секция "Творчество", она объединит участников и экспертов, считающих это направление деятельности для себя основным.

"На площадке "Творчество" невозможно потрогать конечный продукт, но мы рассчитываем сформулировать понимание того, каким должно быть молодежное творчеству. Начнется все с мастер-класса по организации массовых мероприятий. По итогам работы секции будет составлена резолюция, в которой мы рассчитываем обобщить все то, что участники будут реализовывать в будущем в своих районах", - обозначила цели секции "Творчество" ее куратор Екатерина Никандрова.

Своеобразное соревнование между собой устроят участники секции "Молодежные медиа": на двух специально созданных к форуму сайтах они займутся освещением событий форума. Молодых медийщиков научат искать информационные поводы и делать из них новости, создавать интересный контент и продвигать его. Результаты курса практической журналистики в режиме онлайн смогут оценивать все желающие прямо по ходу форума.

В рамках форума также пройдет конкурс молодежных проектов. Участники, направившие заявки на участие в "Конвейере", смогут обсудить свой проект с экспертами, получить рекомендации по содержанию и оформлению проекта. Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 50 000 рублей. Проекты, представляемые на конкурс, должны быть в стадии реализации или запланированы к реализации до 1 декабря 2017 года. Итоги "Конвейера проектов" будут поведены в пятницу, 7 июля.