В Сыктывкаре начинает работу Летний университет юных филологов

4 июля 2017 года, 8:22 | Сыктывкар
Фото Инфоцентра "Финноугория"

Сегодня в Сыктывкаре стартует XVI Летний университет юных филологов. Обучение пройдут 12 старшеклассников из Корткеросского, Усть-Куломского, Удорского, Ижемского и Троицко-Печорского районов Республики Коми.

В первый же день для студентов Летнего университета будет организована обзорная экскурсия в отделе истории Национального музея Республики Коми и прогулка по культурно-историческим местам г. Сыктывкара.

Занятия в творческих лабораториях начнутся 5 июля. Они будут проходить по двум направлениям: документальной прозы (журналистика, литературная критика, переводы) и художественного письма.

В рамках программы университета учащиеся посетят телеканал "Коми гор", Коми республиканский телевизионный канал "Юрган", Центр инновационных языковых технологий Коми республиканской академии государственной службы и управления, редакции республиканских изданий и Национальную галерею Республики Коми. Дом дружбы народов Республики Коми представит ребятам музыкальную программу "Как на коми землю музыка пришла". В музее им. И. А. Куратова ребята примут участие в акции, посвящённой памяти В. В. Тимина "Читаем Владимира Тимина".

Торжественное закрытие XVI Летнего университета состоится 10 июля в Финно-угорском культурном центре России, сообщает Инфоцентр "Финноугория".

***Организатор XVI Летнего университета юных филологов – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". Проект осуществляется при поддержке Общества М.А. Кастрена (Финляндия) и Министерства национальной политики Республики Коми.

Партнёры проекта: Министерство образования Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Консультативный комитет финно-угорских народов, Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, Союз писателей Республики Коми, филиал ВГТРК Государственная телерадиокомпания "Коми гор", АУ РК "Издательский дом Коми", ГОУ ВО "Коми республиканская академия государственной службы и управления".

Комиинформ
  Ключевые слова: юные филологи
  Рубрика: Общество
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