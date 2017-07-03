Огороды, уборка и рукоделие: пожилым жителям Коми помогают добровольцы

3 июля 2017 года, 18:25 | Инта, Удорский, Вуктыл

Пенсионерам республики оказывается помощь в рамках Года добрых дел.

Так, специалисты вуктыльской соцзащиты занялись прополкой сорной травы на огороде около дома Анны Ивановны Никита. Примечательно, что эта пожилая женщина стремится активно участвовать в жизни общества и является "волонтером серебряного возраста", постоянным участником проекта центра соцзащиты "Активное долголетие", а также различных творческих занятий и мероприятий, которые проводятся в учреждении. Поэтому, когда пенсионерке потребовалась подмога, в Центре охотно откликнулись.

"Под чутким руководством Анны Ивановны наши специалисты плодотворно поработали, результатом трудотерапии все остались довольны. "Волонтер серебряного возраста" подарила нашим сотрудникам хорошее настроение, поблагодарив их сердечными словами за оказанную помощь", - рассказали в соцзащите Вуктыла.

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Очередным добрым делом сотрудников службы соцзащиты в Удорском районе стала помощь на дому одиноким пожилым землячкам Екатерине Ивановне и Александре Терентьевне. В рамках акции Удорского центра соцзащиты "Спеши делать добро" в домах пожилых женщин навели порядок, принесли воду из колодца, занесли дрова, а также проверили самочувствие, измерив артериальное давление.

Заботливые активисты проекта "Тепло сердец мастеров" из Инты подарили частичку своего тепла подопечным Интинского дома-интерната престарелых и инвалидов. Рукодельницы связали для них шерстяные носки получателям социальных услуг и подарили красивый махровый халат.

"Мы очень рады такой помощи. Пожилым и людям с инвалидностью эти подарки, безусловно, пригодятся даже сейчас. Погода, как видите, не радует, холода все не отступают, поэтому теплые носочки и уютный халат послужат комфорту наших проживающих. И, конечно, осенью и зимой эти вещи для наших подопечных будут как нельзя кстати", - отметила директор интерната Марина Глумина.

Комиинформ
  Ключевые слова: пожилые, помощь
  Рубрика: Общество
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