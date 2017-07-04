В Троицко-Печорском районе утвердили народные проекты на 2018 год
В Троицко-Печорском районе утвердили перечень народных проектов, предложенных к реализации на территории муниципалитета в рамках проекта "Народный бюджет" на 2018 год. Постановление подписал руководитель администрации района Илья Сидорин.
В перечень попали 22 проекта, инициированных жителями поселений Якша, Знаменка, Комсомольск-на-Печоре, Усть-Илыч, Мылва, Приуральский, Покча и Митрофан-Дикост.
Как сообщил "Комиинформу" первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Целищев, наиболее капиталоемкие проекты – в сфере предпринимательства, где под реализацию проекта из республиканского бюджета можно получить около 500 тысяч рублей.
"По условиям республиканской программы район должен софинансировать проекты, - пояснил А. Целищев. – Мы постараемся в муниципальных программах заложить средства для всех 22-ух. Осенью будет проведен предварительный отбор проектов, после чего мы сможем при необходимости внести необходимые коррективы в местный бюджет. Окончательные итоги конкурса будут подведены в марте 2018 года".
По словам собеседника агентства, все поселения представители проекты, решающие наиболее актуальные проблемы. В их числе – приобретение спецтехники для расчистки дорог, модернизация уличного освещения, благоустройство территорий и многое другое.
***Перечень народных проектов, предложенных к реализации на территории Троицко-Печорского района в рамках проекта "Народный бюджет" на 2018 год.
|
Наименование
|
Наименование народного проекта
|
пгт. Троицко-Печорск
|
"Качество жизни"
|
"Цивилизованные рамки"
|
"Праздник охотника "Воралысьяслон гаж"
|
"Спорт для всех"
|
"Приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии"
|
"Создание условий для подготовки к ГИА по программам основного общего образования для учащихся общеобразовательной организации в пгт. Троицко-Печорск"
|
"Приобретение оборудования для отлова и передержки безнадзорных животных"
|
пст. Якша
|
"Проведение ремонтных работ в сельском доме культуры п. Якша"
|
"Благоустройство пст. Якша"
|
"Строительство ограждения территории кладбища"
|
"Благоустройство пст. Якша"
|
пст. Знаменка
|
"Модернизация уличного освещения в пст. Знаменка"
|
"Приобретение единицы техники для очистки дорог"
|
пст. Комсомольск-на-Печоре
|
"Благоустройство территории пст. Комсомольск-на-Печоре"
|
"Обустройство водозаборной колонки на территории пст. Комсомольск-на-Печоре"
|
пст. Усть-Илыч
|
"Благоустройство и ограждение территории кладбища" - ограждение, обеспчение площадок для муроса
|
пст. Мылва
|
"Уличное освещение"
|
пст. Приуральский
|
"Замена оконных блоков библиотеки сп. Еремеево"
|
сп. Покча
|
"Ремонт помещения для размещения пожарной машины (УАЗа) ДПО"
|
"Реконструкция системы уличного освещения пст. Покча"
|
сп. Митрофан-Дикост
|
"Реконструкция системы уличного освещения пст. Митрофан-Дикост"
|
"Уборка свалки"
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