В Троицко-Печорском районе утвердили народные проекты на 2018 год

В Троицко-Печорском районе утвердили перечень народных проектов, предложенных к реализации на территории муниципалитета в рамках проекта "Народный бюджет" на 2018 год. Постановление подписал руководитель администрации района Илья Сидорин.

В перечень попали 22 проекта, инициированных жителями поселений Якша, Знаменка, Комсомольск-на-Печоре, Усть-Илыч, Мылва, Приуральский, Покча и Митрофан-Дикост.

Как сообщил "Комиинформу" первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Целищев, наиболее капиталоемкие проекты – в сфере предпринимательства, где под реализацию проекта из республиканского бюджета можно получить около 500 тысяч рублей.

"По условиям республиканской программы район должен софинансировать проекты, - пояснил А. Целищев. – Мы постараемся в муниципальных программах заложить средства для всех 22-ух. Осенью будет проведен предварительный отбор проектов, после чего мы сможем при необходимости внести необходимые коррективы в местный бюджет. Окончательные итоги конкурса будут подведены в марте 2018 года".

По словам собеседника агентства, все поселения представители проекты, решающие наиболее актуальные проблемы. В их числе – приобретение спецтехники для расчистки дорог, модернизация уличного освещения, благоустройство территорий и многое другое.

***Перечень народных проектов, предложенных к реализации на территории Троицко-Печорского района в рамках проекта "Народный бюджет" на 2018 год.