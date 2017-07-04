В Троицко-Печорском районе утвердили народные проекты на 2018 год

4 июля 2017 года, 10:32 | Троицко-Печорский
Фото vdvrk.ru

В Троицко-Печорском районе утвердили перечень народных проектов, предложенных к реализации на территории муниципалитета в рамках проекта "Народный бюджет" на 2018 год. Постановление подписал руководитель администрации района Илья Сидорин.

В перечень попали 22 проекта, инициированных жителями поселений Якша, Знаменка, Комсомольск-на-Печоре, Усть-Илыч, Мылва, Приуральский, Покча и Митрофан-Дикост.

Как сообщил "Комиинформу" первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Целищев, наиболее капиталоемкие проекты – в сфере предпринимательства, где под реализацию проекта из республиканского бюджета можно получить около 500 тысяч рублей.

"По условиям республиканской программы район должен софинансировать проекты, - пояснил А. Целищев. – Мы постараемся в муниципальных программах заложить средства для всех 22-ух. Осенью будет проведен предварительный отбор проектов, после чего мы сможем при необходимости внести необходимые коррективы в местный бюджет. Окончательные итоги конкурса будут подведены в марте 2018 года".

По словам собеседника агентства, все поселения представители проекты, решающие наиболее актуальные проблемы. В их числе – приобретение спецтехники для расчистки дорог, модернизация уличного освещения, благоустройство территорий и многое другое.

***Перечень народных проектов, предложенных к реализации на территории Троицко-Печорского района в рамках проекта "Народный бюджет" на 2018 год.

Наименование
муниципального образования

Наименование народного проекта

пгт. Троицко-Печорск

"Качество жизни"

"Цивилизованные рамки"

"Праздник охотника "Воралысьяслон гаж"

"Спорт для всех"

"Приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии"

"Создание условий для подготовки к ГИА по программам основного общего образования для учащихся общеобразовательной организации в пгт. Троицко-Печорск"

"Приобретение оборудования для отлова и передержки безнадзорных животных"

пст. Якша

"Проведение ремонтных работ в сельском доме культуры п. Якша"

"Благоустройство пст. Якша"

"Строительство ограждения территории кладбища"

"Благоустройство пст. Якша"

пст. Знаменка

"Модернизация уличного освещения в пст. Знаменка"

"Приобретение единицы техники для очистки дорог"

пст. Комсомольск-на-Печоре

"Благоустройство территории пст. Комсомольск-на-Печоре"

"Обустройство водозаборной колонки на территории пст. Комсомольск-на-Печоре"

пст. Усть-Илыч

"Благоустройство и ограждение территории кладбища" - ограждение, обеспчение площадок для муроса

пст. Мылва

"Уличное освещение"

пст. Приуральский

"Замена оконных блоков библиотеки сп. Еремеево"

сп. Покча

"Ремонт помещения для размещения пожарной машины (УАЗа) ДПО"

"Реконструкция системы уличного освещения пст. Покча"

сп. Митрофан-Дикост

"Реконструкция системы уличного освещения пст. Митрофан-Дикост"

"Уборка свалки"
Геня Джавршян
  Ключевые слова: народный бюджет, народные проекты
  Рубрика: Общество
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