В местечке Лесозавод Сыктывкара ограничат движение транспорта

ОАО "Сыктывкарский Водоканал" информирует о проведении аварийных работ на водопроводных сетях по ул. Савина.

В связи с этим с 7 июля до 14 июля 2017 года будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по ул. Савина в районе д.34 и № 48.