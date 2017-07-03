В местечке Лесозавод Сыктывкара ограничат движение транспорта

3 июля 2017 года, 18:10 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

ОАО "Сыктывкарский Водоканал" информирует о проведении аварийных работ на водопроводных сетях по ул. Савина.

В связи с этим с 7 июля до 14 июля 2017 года будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по ул. Савина в районе д.34 и № 48.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт
  Рубрика: Общество
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