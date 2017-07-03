Сыктывкарка стала жертвой нападения иностранца

Полицейскими Сыктывкара задержан подозреваемый в грабеже.

В ночное время в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару поступило сообщение об ограблении. Местная жительница, 1977 года рождения, рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный молодой человек и силой вырвал из рук сумку, в которой находился кошелек с деньгами и золотая подвеска. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

Потерпевшая описала внешность напавшего. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть.

Злоумышленником оказался ранее не судимый иностранный гражданин, 1992 года рождения. Молодой человек проживал в Сосногорском районе, а в Сыктывкар прибыл для прохождения лечения в стационаре.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в ночное время подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на улице Димитрова увидел женщину. Некоторое время злоумышленник преследовал ее, а затем, улучив момент, подбежал и вырвал из рук сумку, после чего скрылся.

Кроме того, установлено, что у задержанного отсутствуют законные основания нахождения на территории Российской Федерации в связи с нарушением сроков пребывания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Получены признательные показания.

В настоящее время задержанный арестован в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.