Воркутинские пенсионеры оценили экологические работы юных земляков

3 июля 2017 года, 18:06 | Воркута
Фото пресс-службы Минтруда РК

Пожилым жителям Коми продолжают уделять внимание и заботу. Работники Центра соцобслуживания Воркуты организовали для пенсионеров отделения дневного пребывания посещение городского музейно-выставочного центра, где они познакомились с работами воспитанников Детской художественной школы "Сохраним планету вместе". Экспозиция была посвящена Году экологии. В Год добрых дел пожилые оценили около сто лучших работ юных жителей заполярного города, выполненных в самых разных жанрах и техниках.

Также с большим удовольствием подопечные Центра посмотрели короткометражный фильм "В поисках совершенства", посвященный 45-летию Детской художественной школы.

"Такие экскурсии полезны, ведь они развивают интеллект, дают возможность поближе познакомиться с культурной жизнью и талантливой молодежью города", - отметила заведующая Территориальным центром соцобслуживания населения Воркуты Антонина Карасева.

Комиинформ
  Ключевые слова: пожилые
  Рубрика: Общество
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