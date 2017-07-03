Сыктывкарские авторы представили в Эстонии фильмы, посвященные эстонцам в Крыму, води и сето

Окончание июня в Эстонии ознаменовалось проведением IV Фестиваля финно-угорских фильмов "FUFF". Традиционно он состоялся в местечке Цийстре Выруского уезда. Фестиваль собрал режиссёров и сценаристов, создающих кино- и видеоработы на финно-угорскую тематику, из Российской Федерации, Финляндии, Венгрии, Латвии, Норвегии, Дании, Аргентины, Италии, Эстонии и других стран. Россию представили участники из Москвы, Республики Коми, Республики Карелия, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Ленинградской области, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ежедневно в кинозале, организованном в Музее льна, проходили показы работ профессиональных и начинающих режиссёров, творческие встречи с авторами, обсуждение вопросов развития киноискусства. Особое внимание в этом году было уделено экспериментальному и анимационному кино.

В течение трёх дней на мастер-классах по написанию сценариев участники делились своим опытом и раскрывали концепцию новых проектов, которые планируют реализовать уже к следующему фестивалю. Экспертами по оценке проектных идей выступили именитые режиссёры Март Кивастик (Mart Kivastik) из Эстонии и Даниэль Эрдели (Daniel Erdelyi) из Венгрии.

В этом году участие в фестивале впервые принял филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", презентовав цикл документальных этнографических фильмов "Эстонцы. Крымская история", "Водь. Возвращение домой" и "Сето. Пасхальные встречи".

Видеоработы представила автор сценариев, заведующая отделом информационной деятельности и по связям с общественностью Финно-угорского центра России Анна Баженова. В рамках презентации проектной идеи она рассказала о том, что следующий фильм, который планирует создать Центр, будет посвящён этнокультурному наследию вепсов, и представила его синопсис. Эксперты высоко оценили этнографические работы Центра и рекомендовали сделать к ним субтитры на английском языке, чтобы расширить круг зарубежных зрителей.

В этом году было решено не определять победителей по местам, а выделить несколько отличившихся фильмов. В их числе игровой фильм и анимационные работы начинающего режиссёра из г. Перми Евгении Перебаскиной, фильм Ивана Герасимова из Республики Марий Эл и работа о вепсах эстонского режиссёра Индрека Яаатса.

Теоретическую часть фестиваля составили лекции экспертов, в числе которых выступления эстонского оператора Лиис Нимик (Liis Nimik) и мастера по созданию анимационных удмуртских фильмов Андрея Першина.

Помимо многочисленных кинопоказов и обучающих мероприятий, для участников была организована культурная программа. На площадке фестиваля прошли концерты эстонской фолк-круппы Puuluup и певицы Kristel Magedi.

Интерактивную музыкальную программу представили гости из Республики Коми – артисты ансамбля "Тагъя сур" Александр Кузнецов и Светлана Малькова. Они вовлекли участников в традиционные коми игры и энергичные танцы. В сопровождении директора Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми Галины Кузнецовой и директора Академического театра драмы им. В. Савина Михаила Матвеева они выступили на традиционном Певческом празднике в Таллине. Их визит в Эстонию был организован при поддержке Финно-угорского культурного центра России.

Организаторы Фестиваля финно-угорских фильмов "FUFF" надеются, что проект в следующем году состоится и вновь соберёт лучшие этнографические работы со всего мира.