ОНФ подготовил поправки к "лесной амнистии"

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) внесли перечень поправок в законопроект о "лесной амнистии", который в ближайшее время будет рассмотрен при голосовании в Государственной Думе во втором чтении.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Николай Будуев сообщил, что сейчас те поправки, которые были подготовлены правительством РФ, не учитывают рекомендаций, принятых по итогам голосования по "лесной амнистии" в первом чтении.

"Мы считаем, что в случае принятия "лесной амнистии" без поправок экспертов Общероссийского народного фронта будут потеряны десятки миллионов гектаров особо ценных лесов. Безусловно, необходимо соблюдать неотъемлемые права граждан на собственность, но при этом нельзя забывать и о конституционном праве каждого на благоприятную окружающую среду. В первую очередь, мы считаем, что "лесная амнистия" не должна распространяться на участки особо охраняемых природных территорий (в том числе национальных парков), водоохранных зон, защитных лесов и "зеленых щитов" мегаполисов. Пока что, без наших поправок, в нынешнем виде данного законопроекта такие риски остаются", – отметил Будуев.

Кроме того, по его словам, чтобы пресечь возможные риски злоупотребления "лесной амнистией" со стороны недобросовестных собственников, необходимо ограничить ее распространение на те лесные участки, которые были выделены гражданам до 10 августа 2008 г., когда в России законодательно имелась возможность предоставлять земельные участки на землях лесного фонда для садовых и дачных товариществ.

"В законопроекте должны быть четко прописаны правила компенсационного лесовосстановления после того, как участок на землях лесного фонда будет отдан собственнику. При выбывании участка из состава лесного фонда в качестве компенсации к нему должен быть присоединен равнозначный участок, выделенный из состава иной категории земель, с обязательным проведением общественных слушаний. Граждане, которые не успели ничего построить на своих участках, находящихся в составе лесного фонда, должны получить участки аналогичной площади на землях подходящей категории", – отметил депутат.

Будуев добавил, что "лесная амнистия" не должна распространяться на участки, размер которых превышает установленной в регионе РФ максимальной площади, что до сих пор не учтено в поправках, подготовленных ко второму чтению Правительством РФ.

"По "лесной амнистии" должны быть амнистированы небольшие участки размером около 6 соток, а не хозяева обширных гольф-полей. Все свои замечания мы направили в профильные комитеты Госдумы и надеемся, что они обязательно будут отражены в тексте законопроекта о "лесной амнистии" ко второму чтению", – резюмировал Будуев.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров", более известный как "лесная амнистия", был принят в первом чтении 24 мая 2017 г. Закон призван легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Представители Народного фронта выступали за внесение в законопроект принципиальных изменений, и по итогам рассмотрения документа было принято постановление о его доработке ко второму чтению с учетом обозначенных замечаний и предложений, сообщает пресс-служба ОНФ.