В первом раунде Кубка России "Ника" сыграет с соперницами из Иванова, Санкт-Петербурга и Костромы

Спортивный сезон для сыктывкарской баскетбольной "НИКИ" начнется уже в сентябре, когда стартует Кубок России. Сегодня, 3 июля, состоялась жеребьевка престижного турнира.



Согласно ее итогов, "НИКА" в первом раунде соревнований попала в группу "А" с "Динамо-2" (Иваново), "Спартаком" (Санкт-Петербург) и "КБК" ("Костромской баскетбольный клуб", Кострома).



Отметим, что "Динамо-2" (занявшее в прошлом сезоне пятое место во Суперлиге-1) и "Спартак" (экс-"Ладога") в новом сезоне будут выступать во второй Суперлиге России. "КБК" (Кострома) весной этого года выиграл в первом же своем сезоне лигу Золотого кольца, а в ближайшее время сразится в суперфинале Межрегиональной баскетбольной любительской лиги.



Матчи пройдут с 15 по 17 сентября. Город, где встретятся команды группы, еще не определен.



Первые две команды в группе выйдут в 1/8 финала кубка страны. И здесь уже все зависит от положения на предварительном этапе. Победителя группы "А" ждет бронзовый призер чемпионата России среди клубов Премьер-лиги "Надежда" (Оренбург), второе место – действующий чемпион страны "УГМК" (Екатеринбург). В случае, если команда из группы "А" станет лучшей среди занявших третье место на предварительном этапе (всего три группы), то ее ждет "Спарта энд К" (Видное).



"Безусловно, мы ставим для себя цель выхода в 1/8 финала кубка России, причем, исключительно с первого места. Кубок станет первым испытанием для нашего обновленного состава, первой пробой пера, если так можно выразиться. Есть четкое понимание, что мы фавориты в группе, однако ко всем соперникам относимся максимально серьёзно. Что же касается потенциальных соперников по 1/8, то кто бы ни был, будем настраиваться дать им бой", - подчеркнул генеральный менеджер "НИКИ" Максим Чурсанов.



Матчи 1/8 финала пройдут 22 сентября. Поскольку все команды, ожидающие соперников в 1/8, являются клубами Премьер-лиги, то вышедшие во второй раунд кубка коллективы примут их на своем поле.



Также прошла жеребьевка Детско-юношеской баскетбольной лиги России. "НИКА-Юность" сыграет в группе "В" против "Динамо-Юниор" (Курск), "УГМК" (Екатеринбург), "Динамо" (Челябинск) и "Казаночки-ДЮБЛ" (Казань), сообщает пресс-служба команды.