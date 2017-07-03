В Ижемском районе при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми построили четыре спортплощадки. Приобретение комплектов оборудования для новых объектов профинансировано в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией района и предприятием.

Многофункциональные антивандальные площадки для занятий спортом торжественно открыли в Вертепе, Красноборе, Диюре и Ыргеншаре. Типовые сооружения представляют собой крытые конструкции, каждая из которых оборудована десятью спортивными тренажерами. Площадки предназначены для людей всех возрастов, занятия на них будут доступны круглогодично.

В открытии объектов приняли участие заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Федор Попов, глава сельского поселения "Краснобор" Владимир Канев, представитель ЛУКОЙЛ-Коми Юрий Лодыгин.

"Хочется выразить благодарность ЛУКОЙЛ-Коми за возможность приобретения таких замечательных спортивных сооружений, а также жителям поселения, которые принимали участие в установке площадок. Это отличный подарок как для детей, так и для взрослых. Пусть развивается в нашем районе спорт и настоящее спортивное братство среди односельчан", - отметил Федор Попов.