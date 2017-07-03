В Комиэнерго дан старт работе студенческого энергетического отряда

3 июля 2017 года, 16:10 |
Фото Комиэнерго

В филиале ПАО МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" торжественно открыли четвертый летний трудовой сезон студенческих отрядов. За три сезона в Комиэнерго уже получили опыт практической работы 85 студентов, оказывая неоценимую помощь в подготовке энергообъектов в горячий период ремонтной кампании.

Ежегодно студенты ряда высших учебных заведений республики Коми выполняют различные работы в производственных отделениях Комиэнерго: копают траншеи для укладки электрического кабеля, красят трансформаторные подстанции и кабельные сборки, вырубают кустарник вокруг энергобъектов. Кроме того, принимают участие в специализированных работах: в ремонте контура заземления на подстанциях, устранении повреждений на кабельных линиях, обходах на линиях. В прошлом году ребята провели энергоквест для детей детского оздоровительного лагеря.

В ходе трудовой вахты участники примеряют на себя профессию, а работодатель присматривается к потенциальным работникам. Кстати, по итогам двух первых сезонов энергетического отряда в компанию, после окончания вуза, пришли и работают уже 4 бывших участника студенческого отряда, все выпускники Сыктывкарского лесного института.

Первый заместитель директора – главный инженер Комиэнерго Михаил Пузиков вручил отряду "Энергия" трудовую путевку. Студентов приветствовали директор производственного отделения "Южные электрические сети" Эдуард Денерт, директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева, председатель Совета молодежи Комиэнерго Мария Шипович, ветеран энергетики Павел Адамчук.

По окончании торжественной части состоялась беседа бойцов студенческого энергетического отряда с энергетиками в формате круглого стола. Ребята смогли задать интересующие вопросы о работе в компании, состоянии оборудования, новых технологиях, роли женщины в энергетике. Заместитель главного инженера Данил Шкурин поведал студентам свою историю работы в Комиэнерго, рассказал о суровых буднях и почетной миссии специалистов, от которых зависит свет и тепло в домах каждого жителя республики.

В ответном слове студенты поблагодарили Комиэнерго за оказанное доверие и обещали провести это время не только с практической пользой, но и принять активное участие в конкурсе на лучший студенческий отряд среди группы компаний "Россети".

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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