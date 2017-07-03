Сергей Гапликов выразил соболезнования близким и родным людей, погибших в ДТП в Татарстане

3 июля 2017 года, 16:00 |

Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования близким и родным людей, погибших в ДТП в Республике Татарстан.

"От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в страшной аварии, которая произошла в ночь на 2 июля в Татарстане. Ужасная трагедия, унесшая жизни невинных людей, среди которых дети, глубокой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в правительственной телеграмме, направленной президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, врио главы Удмуртской Республики Александру Бречалову и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.

В ночь на 2 июля в Заинском районе Республики Татарстан произошло столкновение пассажирского автобуса с автомобилем "КамАЗ". В результате аварии 14 человек погибли, пострадали 15 пассажиров.

Комиинформ
  Ключевые слова: ДТП, трагедия
  Рубрика: Происшествия
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