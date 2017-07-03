До конца года несколько тысяч жителей Ижемского района получат возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом

3 июля 2017 года, 15:50 | Ижемский
Фото Антона Пархачева

До конца года несколько тысяч жителей Ижемского района получат возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом.

Решение о необходимости реализации такого проекта принял глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам рабочей поездки в Ижемский район в 2016 году. Переговоры с руководством телекоммуникационного оператора МТС привели в итоге к старту реализации этой инициативы.

На днях был утвержден проект по установке до конца года базовых станций в селе Кельчиюр, деревне Усть-Ижма и селе Сизябск Ижемского района. В результате в зоне покрытия также окажутся деревни Большое Галово, Усть-Ижма и Малое Галово, деревни Бакур и Брыка, и более 3600 жителей Ижемского района смогут пользоваться мобильной связью. Реализация данного проекта станет еще одним примером успешного социального партнерства государства и бизнеса в решении задачи ликвидации цифрового неравенства в регионах РФ.

"Мы планомерно ведем работу по обеспечению связью и интернетом отдаленных населенных пунктов Республики Коми. Это большой шаг в повышении качества жизни людей: у жителей сел и деревень нашей республики появляется возможность не только связаться со своими близкими и друзьями, но и получить государственные услуги в электронном виде, без проблем вызвать оперативные экстренные службы", - отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Комиинформ
  Ключевые слова: интернет
  Рубрика: Общество
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