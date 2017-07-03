В первом республиканском конкурсе "Мастеровые Коми" в Ижме победил мастер из Прилузья

Победителем первого республиканского конкурса "Мастеровые Коми" стала мастер по ткачеству из Прилузского района Александра Никулина. Она изготовила пояс с ижемским орнаментом. Всего в смотре приняли участие шесть конкурсантов, мастера из Сыктывкара и Печоры, Сысольского и Прилузского районов, Сыктывдинского и Усть-Цилемского. Каждому из них было предложено за четыре часа создать уникальное изделие на тему "Ижма в традициях".

Мастера традиционных ремесел представили на суд жюри творения из бересты и тканные изделия, народную куклу и узорное вязание, роспись по дереву, глиняные поделки и художественное литье. Все они после конкурса были переданы в Управление культуры Ижемского района и отправятся в Ижемский районный историко-краеведческий музей.

Познакомится с темой конкурса мастерам удалось лишь за неделю до его проведения, при этом подтверждение участия они получили чуть раньше - в середине июня. Конкурсу предшествовал заочный отбор, за месяц до начала смотра желающие направляли анкеты и портфолио в адрес организаторов конкурса. Лучших претендентов определили члены конкурсного жюри, они же назвали победителей смотра.

В жюри вошли специалисты Коми ремесленной палаты, ее председатель Ефим Канев и председатель научного совета Андрей Майбуров, а также директор Дома дружбы народов Александра Гичева и эксперт министерства национальной политики Республики Коми Людмила Камбалова.

Помимо победительницы, они отметили еще двоих мастеров."За сохранение традиций" - мастера по народным куклам Галину Юркевич из Печоры, а в номинации "История и современность" – мастера по художественному литью Игоря Самохвалова из столицы Республики Коми.

Сам конкурс прошел впервые в рамках празднования 450-летия села Ижма и был приурочен к народному празднику "Луд". Организатором смотра выступила Коми ремесленная палата при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и ижемского Управления культуры.

"Основной целью конкурса является освещение и популяризация традиций народных художественных промыслов и ремесел, стимулирование известных мастеров, добившихся наибольших успехов в своем творчестве, поиск брендов и оригинальных идей", - пояснили в Палате.

Для реализации были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента РФ № и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива". За счет этих средств были подготовлены и призы для мастеров-победителей. Главный приз конкурса - сертификат на пять тысяч рублей, по три тысячи получили номинанты.