Проект школьников Сосногорска победил на международном фестивале "Детство без границ"

Проект общественного объединения "Школа волонтеров" Детского дома творчества Сосногорска "Сытый кот" занял первой место на международном фестивале "Детство без границ" в номинации "Экологический марафон".

Проект, которым занимались Лиза Симудрова, Дима Задорин, Саша Савина, Денис Иванча и Даниил Мелехин под руководством Галины Бекаревич, направлен на помощь приюту для бездомных животных. Он проходил в несколько этапов. Сначала дети посетили приют, посмотрели, как живут животные, узнали, что им необходимо. Затем сделали презентацию и с Уроком добра прошли по образовательным организациям Сосногорска.

Дети объявили о сборе необходимых средств (корм, подстилки, медикаменты и т.д.), устроили беспроигрышную лотерею и каждому дарителю вручали маленький сувенир.

В результате приют был обеспечен всем необходимым на несколько месяцев

Другой проект из Сосногорска, который направлен на помощь пожилым и нуждающимся людям, "Нужная полочка", стал победителем конкурса "Детство без границ" на республиканском этапе в номинации "Диалог поколений".