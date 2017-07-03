Проект школьников Сосногорска победил на международном фестивале "Детство без границ"

3 июля 2017 года, 15:35 | Сосногорск
Фото предоставлено Г.Бекаревич

Проект общественного объединения "Школа волонтеров" Детского дома творчества Сосногорска "Сытый кот" занял первой место на международном фестивале "Детство без границ" в номинации "Экологический марафон".

Проект, которым занимались Лиза Симудрова, Дима Задорин, Саша Савина, Денис Иванча и Даниил Мелехин под руководством Галины Бекаревич, направлен на помощь приюту для бездомных животных. Он проходил в несколько этапов. Сначала дети посетили приют, посмотрели, как живут животные, узнали, что им необходимо. Затем сделали презентацию и с Уроком добра прошли по образовательным организациям Сосногорска.

Дети объявили о сборе необходимых средств (корм, подстилки, медикаменты и т.д.), устроили беспроигрышную лотерею и каждому дарителю вручали маленький сувенир.

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В результате приют был обеспечен всем необходимым на несколько месяцев

Другой проект из Сосногорска, который направлен на помощь пожилым и нуждающимся людям, "Нужная полочка", стал победителем конкурса "Детство без границ" на республиканском этапе в номинации "Диалог поколений".

Илья Баканов
  Ключевые слова: Эко-Коми, школьники, фестиваль, проекты, кошки, волонтеры
  Рубрика: Общество
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