В Коми из-за погодных аномалий птицы с трудом выживают и выкармливают птенцов

Гибель взрослых особей, кладок и птенцов, вызванные затяжной весной, а также холодной и сырой погодой, отмечают сотрудники института биологии Коми НЦ УрО РАН, изучающие особенности гнездовой биологии птиц-дуплогнездников в парках Сыктывкара.

Как рассказала "Комиинформу" ведущий инженер лаборатории экологии наземных позвоночных института биологии Коми научного центра УрО РАН, зоолог Наталья Селиванова, в этом году проблемы возникли у перелетных птиц, которые испытывали недостаток корма как при возвращении с мест зимовок, так и при выкармливании птенцов.

"Больше всего пострадали перелетные насекомоядные птицы - мухоловка-пеструшка, обыкновенная горихвостка и другие, - пояснила она. – Взрослые птицы питаются сами и выкармливают птенцов насекомыми. Поскольку из-за холодов насекомые не вылетели, пищи для них не оказалось. Гибли взрослые птицы, яйцекладки. Некоторые птицы смогли высидеть яйца, но не смогли выкормить птенцов".

По словам собеседницы издания, на общей численность популяций наблюдаемая гибель птиц не должна отразиться, поскольку численность мелких воробьиных птиц в природе довольно высока. Птицы могут делать повторные кладки, варьировать количество откладываемых яиц в зависимости от погодных условий. В последний раз сходную картину гибели птиц сотрудники Института биологии наблюдали в 2002 году, когда в июне выпал снег и лежал продолжительное время. В 2003 году значительных изменений в численности птиц не наблюдалось.