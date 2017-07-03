Главврача ухтинского роддома подозревают в получении взятки

Главного врача ухтинского межтерриториального родильного дома подозревают в получении взятки.

Как стало известно "Комиинформу", руководитель учреждения Андрей Попов вчера по решению суда был отправлен в следственный изолятор сроком на два месяца.

В СУ СК России по республике "Комиинформу" уточнили, что следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в получении взятки в значительном размере по части 2, статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, в 2013-2016 годах фигурант при решении вопросов, связанных с закупками лекарственных препаратов для учреждения, получал от представителя организации, занимающейся поставкой указанных препаратов, в качестве взятки денежные средства за действия в ее интересах.

По предварительным данным, сумма денежного вознаграждения составила более 100 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы добавили в СУ СК по региону.

По данным "Комиинформа" А.Попов - отец двоих детей, занимающийся их воспитанием один.