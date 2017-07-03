Сборная Сосногорской ТЭЦ завоевала право на участие в корпоративной спартакиаде "Т Плюс"

В Сосногорске 29-30 июня прошли соревнования профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями Филиала "Коми" Группы "Т Плюс" и Воркутинских ТЭЦ. В них участвовали энергетики, представляющие ТЭЦ Сосногорска, Инты и Воркуты.

Традиционные соревнования направлены в первую очередь на комплексную проверку мастерства энергетиков. Участники прошли по шесть этапов. На двух этапах проверялись знания техники безопасности, еще на двух – профессиональные навыки персонала при выполнении технологических операций. Практические навыки оценивались во время оказания доврачебной помощи пострадавшему, роль которого исполнял манекен-тренажер "Гоша". А самым зрелищным заданием стала проверка на действия при пожаре. Энергетики тушили разные виды загораний, в конце расстреливая мишень струей из пожарного ствола.

В общем зачете сборная Сосногорской ТЭЦ уверенно заняла первое место, победив на большей части этапов. За серебро развернулась настоящая битва, ситуация могла измениться на каждом этапе. Чуть сильнее выступили представители Интинской ТЭЦ, оставив на третьей позиции Воркутинские ТЭЦ.

Руководитель команды-победителя – сборной Сосногорской ТЭЦ – заместитель главного инженера станции Андрей Гусятников подчеркнул, что на соревнования всегда приезжают лучшие из лучших. Он добавил, что в Сосногорске нет шапкозакидательских настроений и его команда всегда настроена на ожесточенную борьбу: "В следующий раз мы ждем самой серьезной конкуренции от команд-соперников. Мы настраиваемся на победу так, что вечером, глядя в зеркало, говорим себе, чтобы было сделано все возможное. Такого же настроя стоит ждать и от Инты, и от Воркуты".

Помимо общего зачета по итогам соревнований вручались награды лучшим по профессии. Победы добились:

- аппаратачик химводоочистки – Галина Соколова (СТЭЦ);

- электрослесарь цеха ТАИ – Сергей Солдатов (СТЭЦ);

- машинист котла – Григорий Криворучко (СТЭЦ);

- машинист турбин – Павел Киселев (СТЭЦ);

- начальник смены электрического цеха – Игорь Рыжевский (ИТЭЦ);

- начальник смены котлотурбинного цеха – Артем Ковалев (СТЭЦ);

- начальник смены электростанции – Игорь Старцев (ВТЭЦ);

- руководитель команды – Андрей Гусятников (СТЭЦ).

Подводя итоги соревнований, главный инженер Коми филиала "Т Плюс" Андрей Маруськин особо отметил эмоциональные переживания всех героев соревнований.

"У каждого участника читалась радость от микропобед на отдельных этапах, горечь от ошибок и беспрецедентный командный дух. Поразил эффект от ярких и слаженных действий команды, представляющей Сосногорскую ТЭЦ. При этом у команд из северных городов отчетливо виден опыт от тяжелой и суровой работы, с которой сталкиваешься каждый день на объектах. В целом, соревнования показали достойный уровень подготовки наших сотрудников", - заключил А. Марускькин.

Сборная Сосногорской ТЭЦ в дальнейшем отправится на финальный этап корпоративных соревнований "Т Плюс", чтобы защищать честь филиала, сообщает его пресс-служба.