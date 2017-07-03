Артём Зайнапов: "Изучение основ бизнеса в школе – необходимая вещь"

Учитель истории школы №16 Сыктывкара Артем Зайнапов прокомментировал интервью главы Коми Сергея Гапликова, опубликованное на сайте ИА "Комиинформ". Победитель муниципального конкурса "Самый классный классный - 2013", победитель городского конкурса "Учитель года - 2014 в номинации "Педагогический дебют" оценил прямолинейность руководителя региона и его отношение к образованию.

"Конечно, он здесь говорит много правильных вещей. Чувствуется, что это твердая личность. Возможно, после последних коррупционных скандалов, нам нужен такой человек. Признаться, лично мне кажется, что он излишне груб. Хотя нашему народу нужна такая прямолинейность, что заставить нас работать в заданном русле", - заявил А.Зайнапов.

Ему понравились слова главы Коми про планы и перспективы республики к столетию республики. И в предстоящие пять лет можно будет оценить, насколько заявления руководителя соответствуют реальным делам.

Как учителю А.Зайнапову понравились комментарии С.Гапликова про школу.

"Действительно, сейчас большое давление на школу. И есть родители-мажорики, которые в грубой форме разговаривают с учителем. Тяжело поднять социальный статус учителя, потому что идти работать в школу желают не так много смышленых, ответственный, перспективных людей, готовых предложить что-то новое. Хотя сейчас такие есть, а десять лет назад молодых вообще не было", - поделился мыслями один из лучших учителей Сыктывкара.

Предложение С.Гапликова ввести в школьную программу уроки основ бизнеса А.Зайнапов целиком поддерживает. Сам учитель на своих уроках обществознания выделяет часы на обучение старшеклассников основам ведения бизнеса. Они составляют бизнес-планы, выходят с ними на городские и республиканские конкурсы проектов.

"Это действительно необходимая вещь. Правда, приходится забирать часы у обществознания, а для ЕГЭ это не нужно. Если бы ввели дополнительный час, это было бы уместно", - считает А.Зайнапов.