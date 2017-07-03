Учреждения занятости и соцзащиты Коми проводят сбор вещей для нуждающихся

В Год добрых дел учреждения занятости и соцзащиты республики проводят сбор вещей для нуждающихся, сообщили "Комиинформу" в Минтруде.

Так, Центр занятости населения города Сыктывкара провел акцию "Подари тепло детям", в ходе которой специалисты учреждения организовали сбор вещей и обуви нуждающимся семьям с детьми - подопечным отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями "Надежда" Центра соцпомощи семье и детям столицы Коми.

Акцию в пользу Нижне-Одесского дома-интерната организовали специалисты Центра занятости города Сосногорска. Причем эта инициатива была направлена не только на проживающих в учреждении граждан, но и на работников. Для пожилых граждан и людей с инвалидностью сотрудники службы занятости собирали добротные вещи. А для сотрудников интерната психолог-профконсультант центра занятости провела тренинговое занятие "Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной деятельности", цель которого - формирование навыков по сохранению и укреплению психологического здоровья персонала учреждения. Специалисты интерната отметили, что подобные встречи помогают им восполнить внутренние ресурсы, придают уверенность и силы в дальнейшей работе.

Специалисты по социальной работе Центра соцзащиты населения Сыктывдинского района провели акцию "Добро в каждый дом". Помощь получили нуждающиеся жители села Ыб, выльгортские и зеленецкие семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также дети-подопечные Центра.

В интинском Центре соцзащиты проводятся сразу несколько благотворительных мероприятий по сбору вещей. Например, все неравнодушные жители города, участвуя в акции "Наши дети…", оказывают помощь предметами первой необходимости детям-отказникам, детям-сиротам и детям из неблагополучных семей.

"С первых же дней начала акции горожане, индивидуальные предприниматели и сотрудники Центра активно включились в сбор вещей. По итогам первых недель акции предметами первой необходимости, детскими вещами и игрушками было обеспечено более 20 детей из неблагополучных, малообеспеченных семей", - рассказала директор Центра Татьяна Юргелайтене.

Также предметами первой необходимости и продуктами питания, одеждой и обувью интинцы помогают одиноким пожилым горожанам, людям с инвалидностью и нуждающимся семьям в рамках акции "Рука помощи", которую проводят сотрудники соцзащиты Инты.

Кстати, к этому благотворительному мероприятию, как отметила Татьяна Юргелайтене, подключились все без исключения сотрудники интинсой соцзащиты. В результате доброго дела 12 одиноких граждан, среди которых есть люди с инвалидностью, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, были обеспечены горячим питанием, продуктовыми наборами, предметами первой необходимости, одеждой и обувью.