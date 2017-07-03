В полиции Сысольского района - новый руководитель

3 июля 2017 года, 12:00 | Сысольский
Фото МВД по Коми

Заместитель министра внутренних дел по Республике Коми полковник юстиции Роман Хаславский представил личному составу МО МВД России "Сысольский" нового руководителя – подполковника полиции Романа Конакова, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

С 2013 года Роман Конаков занимал должность заместителя начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару.

***Роман Конаков родился 22 августа 1979 года в столице Коми АССР. В 1998 году окончил Сыктывкарский филиал Московской специальной средней школы милиции МВД России. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности юриспруденция.

Службу в органах внутренних дел Роман Викторович начал в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД города Сыктывкара.

В своем послужном списке Роман Конаков имеет медали МВД России "За отличие в службе" 3 и 2 степени.

Комиинформ
  Ключевые слова: МВД по Коми, кадры
  Рубрика: Общество
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