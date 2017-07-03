Гости "Завалинки" примерили национальные коми костюмы

3 июля 2017 года, 12:11 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачева

Национальные коми костюмы смогли примерить и сфотографироваться на память гости фестиваля "Завалинка" на интерактивной площадке "Шондiа кар" ("Солнечный город").

Напомним, в субботу в центре села Выльгорт прошли народные гуляния, приуроченные к XIV Всероссийскому фестивалю исполнителей народной песни "Завалинка".

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Женскую, мужскую и детскую национальную одежду для фотозоны предоставил Дом ремесел "Зарань".

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Пока женщины применяли на себя коми сарафаны и фотографировались около прялок, детям неподалеку наносили аквагрим.

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На площадке "Чужан мулӧн гор" ("Родной земли многоголосье") проводили для гостей фестиваля музыкально-литературные викторины.

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Желающие могли также поучаствовать в мастер-классе по обучению игре на балалайке.

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На площадке "Ворсыштам" ("Поиграем") аниматоры развлекали детей, проверяя их на ловкость, силу и меткость в подвижных коми народных играх и забавах, включая коми национальную борьбу "Зумыд ош" ("Сильный медведь").

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И взрослые, и дети с удовольствием ходили на ходулях, стреляли из деревянных луков, а также соревновались на меткость, кидая шишки в мишень в виде раскрытой пасти медведя.

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Рядышком женщины обучали детей коми игре в шег с помощью бараньих косточек-лодыжек.

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Игра в кости была распространена по всей Вычегде, Выми, на Вашке и Мезени. На Ижме и Печоре для игры использовали не только бараньи и овечьи косточки, но и оленьи, коровьи. "Шег" была, в основном, забавой мальчишек, но по праздникам за кости брались и взрослые мужчины.

Настоящая "шегомания" начиналась на Рождество - играли всю святочную неделю. В другие времена года, "шег" находился под запретом - суеверные крестьяне боялись, что в хозяйстве могут выродиться овцы.

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Погрузиться в настоящую атмосферу лета и детства гости фестиваля могли в зоне отдыха "Сеновал".

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Пока дети играли с сеном на специально огороженной площадке, взрослые отдыхали и фотографировались на фоне сплетенных из сена скульптур животных и героев коми мифологии.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: шег, фотозона, сено, интерактивные площадки, зумыд ош, завалинка
  Рубрика: Культура
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