Сыктывкарские врачи вывели из состояния комы 12-летнюю ухтинку, пострадавшую в ДТП

Сыктывкарским медикам удалось вывести из состояния комы 12-летнюю ухтинку, пострадавшую 21 июня в дорожной аварии. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона.

Пока девочка находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, с положительной динамикой. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, - добавили в Минздраве Коми.

Напомним, 21 июня в аварии тяжело травмировалась 12-летняя жительница Ухты. Девушка 1989-го года рождения, управляя автомашиной "Мазда 3", двигалась по улице Набережная газовиков со стороны Тиманской в направлении проспекта Космонавтов. Напротив дома №3 по Набережной газовиков она сбила девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, а также перелом таза.

Пострадавшую санавиацией доставили в Сыктывкар на следующий день после случившегося. Некоторое время девочка находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.





