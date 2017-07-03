В Сыктывкаре отремонтируют улицу Малышева
3 июля 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
В Сыктывкаре отремонтируют улицу Малышева
Подрядная организация планирует приступить к работам 6 июля этого года. Поэтому с 6 по 15 июля будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по ул. Малышева, от ул. Петрозаводской до ул. Лыткина.
Администрация обратилась за содействием к руководству ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару в организации контроля за установкой ограждений и временных средств регулирования дорожного движения, а также в обеспечении экипажа для уборки припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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