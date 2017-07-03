В Усинске появится еще один "комариный" арт-объект

Усинск продолжает готовиться ко Дню города, который отметят в первые выходные сентября. В этот раз он будет приурочен ко Дню экологии. Лейтмотивом праздника станет комар как важная составляющая экологической пищевой цепочки.

Как "Комиинформу" сообщили в муниципальной администрации, в Усинске появятся копии полюбившихся жителям и гостям города комару-нефтянику и Степаниде. Местная молодежь предложила сделать арт-объект, в котором герои показаны как влюбленная пара, сидящая на скамейке и смотрящая на звезды.

Арт-объект создает в Перми художник Илья Галиуллин. Металлоконструкции комаров уже готовы. Сейчас идет покраска. Скоро их доставят в Усинск. Место, где установят мини-памятник, уже известно, но городские власти пока хранят его в тайне.

Недавно в Усинске состоялся фестиваль, на котором главу комариного семейства облачили в коробейника.

Также в День города состоится карнавальное шествие, участникам предлагают продефилировать в костюмах комаров. Кроме того, организаторы обещают провести грандиозный рок-фестиваль.

В первый сентябрьский уикенд официально откроют обновленную Тропу здоровья. Излюбленное место прогулок горожан благоустроят. Например, появится поляна скворечников, указатели с информацией о местной флоре и фауне.