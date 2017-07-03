Завтра жители юга Коми увидят солнце

Есть надежда, что завтра жители юга республики наконец увидят солнце.

Как рассказали "Комиинформу" в ЦГМС Коми, на снимках с искусственного спутника Земли видно, что облачность, зависшая над южными районами Коми, рассеивается и уходит за пределы республики. Верх одерживает северный антициклон, благодаря которому уже сегодня жители северных районов наслаждаются солнцем и теплом. Так, в 10 часов утра столбики термометра зафиксировали в Кослане и Ижме +21, в Троицко-Печорске +20, тогда как из-за облачности на юге не выше +16-ти.

Территорию от Сыктывкара и южнее в минувшие выходные буквально залило: в Прилузье, Сыктывдине, Сысольском районе за два дня выпала месячная норма осадков - 70 и выше мм.

Завтра с утра в Сыктывкаре и южнее ожидается переменная облачность, которая развеется к обеду, уступив место долгожданному солнцу. Темпаратура - 19-24 градуса.

"Настоящее" лето продолжится и на Севере.