В Коми собрали первый урожай белых грибов

3 июля 2017 года, 10:15 | Койгородский, Сыктывдинский
Фото ВК

Первый урожай белых грибов собрали жители Коми. Любителям тихой охоты, решившимся прогуляться по бору, неожиданно удалось собрать по целому лукошку белых грибов в Койгородском и Сыктывдинском районах.

Заведующая лабораторией геоботаники и сравнительной флористики института биологии Коми научного центра УрО РАН Елена Патова рассказала "Комиинформу", что причиной раннего урожая белых грибов стала аномальная погода.

"Этот год у нас аномальный с температурной точки зрения и очень влажный, а для вегетации грибов один из самых важных факторов – это влажность почвы, - пояснила заведующая лабораторией. – В этом году она переувлажнена. Сочетание высокой влажности и комфортной для грибов температуры привело к выходу белых грибов. Для грибов не существует сезонности, их вегетация зависит от климатических условий".

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Белые появились практически без перерыва следом за весенними строчками и сморчками. По словам собеседницы агентства, вегетация строчков, которые, как правило, к появлению белых прекращают расти, связана с тем, что эта разновидность грибов – весенняя. Для них комфортное климатическое сочетание – это прохладная температура и сырость. Сигналом к прекращению вегетации для сморчков служит высокая температура и сухая почва.

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Для грибов сейчас "межсезонье" - не лето и не осень, поэтому следовало ожидать, что этот год будет удачным для любителей "тихой охоты", - отметила Е. Патова. – Однако если дождливая погода затянется, это может отрицательно отразиться на их урожайности, так как мицелии будут повреждаться и гнить".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: ранний урожай, грибы
  Рубрика: Экология
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