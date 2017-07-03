В Коми собрали первый урожай белых грибов

Первый урожай белых грибов собрали жители Коми. Любителям тихой охоты, решившимся прогуляться по бору, неожиданно удалось собрать по целому лукошку белых грибов в Койгородском и Сыктывдинском районах.

Заведующая лабораторией геоботаники и сравнительной флористики института биологии Коми научного центра УрО РАН Елена Патова рассказала "Комиинформу", что причиной раннего урожая белых грибов стала аномальная погода.

"Этот год у нас аномальный с температурной точки зрения и очень влажный, а для вегетации грибов один из самых важных факторов – это влажность почвы, - пояснила заведующая лабораторией. – В этом году она переувлажнена. Сочетание высокой влажности и комфортной для грибов температуры привело к выходу белых грибов. Для грибов не существует сезонности, их вегетация зависит от климатических условий".

Белые появились практически без перерыва следом за весенними строчками и сморчками. По словам собеседницы агентства, вегетация строчков, которые, как правило, к появлению белых прекращают расти, связана с тем, что эта разновидность грибов – весенняя. Для них комфортное климатическое сочетание – это прохладная температура и сырость. Сигналом к прекращению вегетации для сморчков служит высокая температура и сухая почва.

Для грибов сейчас "межсезонье" - не лето и не осень, поэтому следовало ожидать, что этот год будет удачным для любителей "тихой охоты", - отметила Е. Патова. – Однако если дождливая погода затянется, это может отрицательно отразиться на их урожайности, так как мицелии будут повреждаться и гнить".