На проезжей части автодороги Ухта-Троицко-Печорск опрокинулась "Газель"
3 июля 2017 года, 11:24 | Ухта
На дороге под Ухтой произошла авария с участием "Газели", сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона. ДТП зафиксировано 2 июля в 18:28.
На 42-м километре автодороги Ухта-Троицко-Печорск водитель "ГАЗ-330210" не справился с рулевым управлением, в результате чего транспорт опрокинулся.
Водитель 1977-го года рождения получил в аварии перелом позвоночника. Пострадавшего госпитализировали.
Как уточнили в ГИБДД, водитель в течение года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Транспортом управляет с 2009-го года.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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