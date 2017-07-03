На проезжей части автодороги Ухта-Троицко-Печорск опрокинулась "Газель"

3 июля 2017 года, 11:24 | Ухта
Фото УГИБДД МВД по Коми

На дороге под Ухтой произошла авария с участием "Газели", сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона. ДТП зафиксировано 2 июля в 18:28.

На 42-м километре автодороги Ухта-Троицко-Печорск водитель "ГАЗ-330210" не справился с рулевым управлением, в результате чего транспорт опрокинулся.

Водитель 1977-го года рождения получил в аварии перелом позвоночника. Пострадавшего госпитализировали.

Как уточнили в ГИБДД, водитель в течение года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Транспортом управляет с 2009-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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