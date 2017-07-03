Всё в дом: в Сыктывкаре работники медучреждения незаконно устроили на работу родных и друзей

3 июля 2017 года, 9:53 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре работники медучреждения подозреваются в мошенничестве.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Сыктывкару выявлены факты преступной деятельности, совершенные бывшим руководителем и работниками одного из медицинских учреждений столицы Коми.

Установлено, что работники медицинской организации Сыктывкара по предварительному сговору фиктивно трудоустроили на различные должности шесть человек из числа своих родственников и знакомых.

В течение нескольких месяцев начисляли им заработную плату, хотя фактически данные граждане не работали. Впоследствии зарплату злоумышленники присваивали себе. Таким образом, предварительно правоохранителями выявлен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми

Комиинформ
  Ключевые слова: работа, мошенничество
  Рубрика: Право
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