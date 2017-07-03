В Печоре возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации жилья

Печорская межрайонная прокуратура при рассмотрении в суде гражданского дела выявила факты, свидетельствующие о совершении мошеннических действий в отношении жилого помещения.

Прокуратура установила, что в 2011 году скончался собственник квартиры в доном из домов по ул. Строительной г. Печоры. Наследников у мужчины не имелось, поэтому в силу закона его жилье в качестве т.н. выморочного имущества должно было перейти в собственность муниципалитета. После принятия квартиры в муниципальную собственность она могла быть предоставлена одному их граждан по судебным решениям о предоставлении жилья. Однако вместо этого документы умершего на жилье были похищены, а сама квартира впоследствии по заниженной цене продана. В качестве продавца в регистрирующем сделки с недвижимостью органе указан умерший мужчина.

Принимая во внимание явные признаки мошенничества в этой сделке, Печорская межрайонная прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Отдел МВД России по г. Печору, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).