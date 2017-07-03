В Печоре возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации жилья

3 июля 2017 года, 9:15 | Печора
Фото Антона Пархачева

Печорская межрайонная прокуратура при рассмотрении в суде гражданского дела выявила факты, свидетельствующие о совершении мошеннических действий в отношении жилого помещения.

Прокуратура установила, что в 2011 году скончался собственник квартиры в доном из домов по ул. Строительной г. Печоры. Наследников у мужчины не имелось, поэтому в силу закона его жилье в качестве т.н. выморочного имущества должно было перейти в собственность муниципалитета. После принятия квартиры в муниципальную собственность она могла быть предоставлена одному их граждан по судебным решениям о предоставлении жилья. Однако вместо этого документы умершего на жилье были похищены, а сама квартира впоследствии по заниженной цене продана. В качестве продавца в регистрирующем сделки с недвижимостью органе указан умерший мужчина.

Принимая во внимание явные признаки мошенничества в этой сделке, Печорская межрайонная прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Отдел МВД России по г. Печору, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура коми, жилье
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:27 01.07.2017
Воркутинец заказал через интернет новые покрышки за 85 тысяч рублей, но товар так и не получил
18:37 30.06.2017
Пострадавший в ДТП усинец "отомстил" виновнику аварии, разбив битой его машину
12:17 30.06.2017
Бывший директор Управления фонтанной безопасности осужден за махинации с приобретением жилья за бюджетный счет


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus