Больной сыктывкарец сутки пролежал на улице без необходимой помощи
3 июля 2017 года, 7:30 | Сыктывкар
Сутки пролежал больной сыктывкарец в городском районе Лесозавод без необходимой помощи.
Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, инцидент произошел на минувших выходных. 30 июня на пульт дежурного поступил звонок. Дозвонившиеся прохожие сообщили, что по улице Школьная на дороге в тяжелом состоянии лежит мужчина.
Выяснилось, что пострадавший 1976-го года рождения находился там с 29 июня. Довольно долгое время на человека не обращали внимания, и только спустя сутки кто-то из проходивших мимо догадался вызвать спасателей.
Специалисты спасотряда прибыли на место, вызвали бригаду скорой помощи и передали сыктывкарца медикам. У пострадавшего зафиксировано переохлаждение.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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