Больной сыктывкарец сутки пролежал на улице без необходимой помощи

Сутки пролежал больной сыктывкарец в городском районе Лесозавод без необходимой помощи.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, инцидент произошел на минувших выходных. 30 июня на пульт дежурного поступил звонок. Дозвонившиеся прохожие сообщили, что по улице Школьная на дороге в тяжелом состоянии лежит мужчина.

Выяснилось, что пострадавший 1976-го года рождения находился там с 29 июня. Довольно долгое время на человека не обращали внимания, и только спустя сутки кто-то из проходивших мимо догадался вызвать спасателей.

Специалисты спасотряда прибыли на место, вызвали бригаду скорой помощи и передали сыктывкарца медикам. У пострадавшего зафиксировано переохлаждение.