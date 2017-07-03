Больной сыктывкарец сутки пролежал на улице без необходимой помощи

3 июля 2017 года, 7:30 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Сутки пролежал больной сыктывкарец в городском районе Лесозавод без необходимой помощи.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, инцидент произошел на минувших выходных. 30 июня на пульт дежурного поступил звонок. Дозвонившиеся прохожие сообщили, что по улице Школьная на дороге в тяжелом состоянии лежит мужчина.

Выяснилось, что пострадавший 1976-го года рождения находился там с 29 июня. Довольно долгое время на человека не обращали внимания, и только спустя сутки кто-то из проходивших мимо догадался вызвать спасателей.

Специалисты спасотряда прибыли на место, вызвали бригаду скорой помощи и передали сыктывкарца медикам. У пострадавшего зафиксировано переохлаждение.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, спасатели, медицина
  Рубрика: Происшествия
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