Сыктывкарский детский дом отметил дни рождения сразу 17 воспитанников
Сыктывкарский детский дом №1 подарил праздник своим воспитанником. День весеннего именинника организовали для тех ребят, которые родились в марте, апреле и мае. Всего, как сообщают в учреждении, их было 17 человек.
Организаторы мероприятия - члены попечительского совета, в том числе председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Дорофеева. Подобные коллективные праздники проходят для ребят не в первый раз, именинников объединяют по временам года. Одна из организаций города, руководитель которой также входит в попечительский совет детского дома, подарила детям именинный торт, на котором были написаны имена каждого из них.
Помимо этого, фокусами и шутками воспитанников развлекал клоун, а в кинозале для них был организован просмотр мультфильма. Все именинники также получили полезные подарки.
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