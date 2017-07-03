Сыктывкарский детский дом отметил дни рождения сразу 17 воспитанников

3 июля 2017 года, 9:35 | Сыктывкар
Фото "Вконтакте"

Сыктывкарский детский дом №1 подарил праздник своим воспитанником. День весеннего именинника организовали для тех ребят, которые родились в марте, апреле и мае. Всего, как сообщают в учреждении, их было 17 человек.

Организаторы мероприятия - члены попечительского совета, в том числе председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Дорофеева. Подобные коллективные праздники проходят для ребят не в первый раз, именинников объединяют по временам года. Одна из организаций города, руководитель которой также входит в попечительский совет детского дома, подарила детям именинный торт, на котором были написаны имена каждого из них.

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Помимо этого, фокусами и шутками воспитанников развлекал клоун, а в кинозале для них был организован просмотр мультфильма. Все именинники также получили полезные подарки.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: праздник, детский дом, дети, день рождения
  Рубрика: Общество
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