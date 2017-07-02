Контекст недели: моральный вред за ЖКУ

Уходящая неделя ознаменовалась неожиданным решением, принятым на федеральном уровне и касающимся всех россиян – владельцев квартир. Отныне за проблемы с оказанием жилищно-коммунальных услуг помимо традиционного их перерасчета можно будет добиваться возмещения морального вреда.

Поистине революционное новшество утверждено Верховным судом России. Оно касается тех собственников жилья в многоквартирных домах, которые недовольны качеством ЖКУ и добиваются компенсаций в формате привлечения служителей Фемиды.

Возмещение морального вреда станет возможным в тех случаях, когда проблемы с ЖКУ привели к серьезному дискомфорту в быту. Например, если внепланово и без предупреждения при отсутствии законных на то причин вам отключили в квартире свет, воду, газ или отопление. Либо – по вине коммунальщиков или обслуживающих жилфонд организаций произошли аварии на инженерных коммуникациях в доме, отчего, скажем, прорвало трубы, произошел потоп и т.п.

Методики расчета морального вреда за проблемы в ЖКУ на данный момент в нашей стране не предусмотрено. Впрочем, и по другим судебным искам, как, скажем, в делах о клевете, алгоритмы вычисления сумм компенсаций отсутствуют. Так что практика выплат в денежном эквиваленте за оплошности предприятий жилищно-коммунального комплекса будет нарабатываться со временем и с прецедентами. А их, надо полагать, долго ждать не придется.

В регионах все больше владельцев "квадратных метров" стремятся тщательно контролировать, как и куда тратятся их кровные, когда речь заходит об управлении многоквартирным домом. И это правильно, потому что никто, кроме хозяина квартиры, так не заинтересован в качестве и полноте получения всего спектра положенных по закону услуг.

Кстати, новшество, принятое Верховным судом, послужит еще одним стимулом для владельцев недвижимости объединяться в советы домов и товарищества собственников жилья, ведь защищать потребительские права легче вместе, нежели в одиночку.