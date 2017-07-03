Кузнечному ремеслу обучал гостей "Завалинки" мастер из Корткероса Игорь Усачев

Мастер-класс по кузнечному ремеслу провел в интерактивной зоне "Кӧрт Айка" для гостей фестиваля "Завалинка" мастер кузнечных дел Игорь Усачев из Корткеросского района.

Напомним, в субботу в центре села Выльгорт прошли народные гуляния, приуроченные к XIV Всероссийскому фестивалю исполнителей народной песни "Завалинка".

Для участников и гостей фестиваля была подготовлена обширная развлекательная программа. Днем в центре села свою работу начали развлекательно-просветительские интерактивные площадки для детей и взрослых.

В интерактивной зоне "Кӧрт Айка" своё мастерство демонстрировал кузнечных дел мастер Игорь Усачев – один из постоянных участников корткеросского фестиваля "Кӧрт Айка". На его площадке гости могли попробовать себя в роли кузнеца и выковать на память сувенир из металла.

Обучая юношу основам кузнечного мастерства, И. Усачев объяснил корреспонденту "Комиинформа", что новичков он знакомит с ремеслом в его исконном виде.

"Специально для мастер-класса мы используем горн на угле и работаем вручную на настоящей наковаленке, - пояснил он. – В современных же кузницах давно используется газовый горн, портал плазменной резки с числовым программным управлением и другое оборудование".

Кузнец объяснил, что главная цель мастер-класса – это обучение молодежи элементарным навыкам кузнечного дела. По его словам, многие мужчины, изъявившие желание попробовать свои силы, даже молоток в руках не умели правило держать, но после небольшого урока все становится на свои места.

Между тем, под руководством мастера юноша, используя технику ковки в полуобъем, бойко отчеканил на металлическом сердечке имя своей бабушки.

В завершение мастер-класса И. Усачев пригласил всех желающих на IV межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства "Кӧрт Айка", который состоится 8 июля 2017 года в с. Корткерос в местечке "Аэродром"