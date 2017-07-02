Тело утонувшего в реке Айюва мужчины обнаружено

2 июля 2017 года, 18:44 | Сосногорск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Тело мужчины 1987 г.р, утонувшего в реке Айюва 16 мая, нашли сегодня рыбаки.

Об этом сообщается в группе "Георгиевских волонтеров".

Напомним, 16 мая в Сосногорском районе утонул рыбак. Двое мужчин с двумя собаками рыбачили в районе деревни Пожня. Один находился в лодке. Второй, толкая ее к берегу, резко запрыгнул в лодку, из-за чего та перевернулась.

Все имущество, животные и сами рыбаки оказались в холодной воде. Одному мужчине удалось выбраться на берег. Он и обратился в спасательный отряд с заявлением о происшествии.

Спасатели начали поисковую операцию, искали тело утонувшего при помощи багров и кошек. Однако поиски не принесли результатов.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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